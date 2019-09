Oggi è toccato al segretario generale della presidenza del Consiglio Roberto Chieppa, consegnare a Conte la campanella con la quale il presidente del consiglio dirige le riunioni del governo. Ricevuta la campanella, Conte l'ha poi agitata a beneficio dei fotografi e deli operatori tv. Alla cerimonia, oltre a Conte e Chieppa, erano presenti il sottosegretario Riccardo Fraccaro e il sottosegretario uscente Giancarlo Giorgetti, che si sono salutati stringendosi la mano.

«La formazione del governo da lei presieduto giunge in un frangente importante per la nostra Unione, che richiede il rinnovato impegno di tutti gli Stati. Ma dà conforto la consapevolezza che le sfide che abbiamo di fronte - dalla migrazione alla necessità di assicurare uno sviluppo sostenibile alle nostre economie e sicurezza ai nostri cittadini - non sono uno sforzo da affrontare singolarmente ma, tutti assieme. Grazie alla sua leadership e con il sostegno del suo governo, sono convinto che l'Italia saprà giocare un ruolo di primo piano nell'affrontare queste essenziali sfide europee ed essere all'altezza delle sue responsabilità di Stato fondatore dell'Unione. Le posso assicurare che la Commissione rimarrà a sua completa disposizione nei prossimi mesi e le auguro il miglior successo». Juncker esprime infine le sue «più sincere congratulazioni» per la nuova nomina a premier.

Donne ministro in black o in bianco nel salone delle feste. Spicca Teresa Bellanova , neo ministro dell'agricoltura, che ha sfoggiato un completo blu elettrico. Alle 10.30 tutto terminato: era già il momento della foto di rito della nuova squadra con il Presidente della Repubblica: l'Esecutivo è in carica, con la Borsa di Milano che resta in quel momento in territorio positivo (+0,4%), mentre scende a 149 punti base lo spread Btp-Bund

Ancora prima dei lavori è arrivato l'endorsement del presidente della Commissione Jean Claude Juncker che ha scrito una lettera a ConteLA MATTINAAlle 10.07 Giuseppe Conte aveva di nuovo giurato davanti al presidenteal Quirinale . Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati, dei 21 prescelti solo quattro hanno già vissuto questa esperienza nel governo precedente, ma anche veterani come Dario Franceschini non hanno resistito al richiamo del selfie.