Massimo Galli, il virologo positivo al Covid: «Contagiato da Omicron, sono stato una schifezza»

Il dottor Massimo Galli è positivo al Covid. L'ex infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, ora in pensione, lo ha rivelato ai microfoni di Mattino 5: «Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing, verosimilmente il 31 dicembre qualcuno mi ha passato Omicron, nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone».

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Omicron meno pericolosa di Delta: ecco perché colpisce naso e... COVID Obbligo vaccinale, non solo Italia: dall'Austria... VACCINO Quarta dose vaccino Covid, il Ceo Moderna: «Necessaria entro... TERAMO Covid, una giovane mamma disse al primario: «Rischio di morire,... SALUTE Pfizer annuncia vaccino "aggiornato" contro Omicron RICERCA Serve un tampone prima della terza dose?

Obbligo vaccinale, non solo Italia: dall'Austria all'Indonesia, chi l'ha introdotto nel resto del mondo

Omicron, positivo il virologo Galli: «Contagiato dalla variante»

«Nel periodo di Natale e capodanno gli unici pazienti che ho sentito sono stati per telefono e per mail - ha raccontato il virologo - non ho visto pazienti, ma solo un numero limitatissimo di persone. A livello conviviale, cioè senza mascherina, ho visto una dozzina di persone ma mai tutte assieme. Questo la dice lunga quanto questa variante sia contagiosa, e la mia è certamente Omicron sequenziata in laboratorio».

Galli ha concluso: «Se qualcuno dice che Omicron è una passeggiata, per i vecchietti come me dice male. Se non avessi avuto le tre vaccinazioni, la cosa sarebbe andata per uno della mia età molto ma molto peggio, quindi senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa, questo è un dato di fatto».