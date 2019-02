© RIPRODUZIONE RISERVATA

sta bene e ci vede da entrambi gli occhi. Buone notizie da, dove è stato ricoverato il fotografo italiano colpito da un razzo Rpg mentre seguiva i combattimenti sulla riva orientale dell'Eufrate trae forze curde nellaorientale.«Gabriele - scrive il collettivo di fotografi CesuraLab sulla sua pagina facebook - si trova attualmente ricoverato nell’ospedale militare di Baghdad ed è seguito dai medici sul posto che stanno gestendo le lesioni riportate al volto e alle braccia. Ieri abbiamo parlato nuovamente al telefono con lui e ci ha confermato di stare bene, di essersi alzato e di vedere da entrambi gli occhi anche se in maniera ancora offuscata. Siamo quindi felici di poter smentire le notizie circolate sulla perdita dell’occhio sinistro».«Ci vorrà ancora qualche giorno per riaverlo con noi in Italia e poterlo riabbracciare», conclude CesauraLab spiegando che «la procedura di rimpatrio è già avviata e una struttura ospedaliera adeguata è già pronta ad accoglierlo».