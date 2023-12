Brand Ferragni, tra i prodotti su eBay si vendono anche "le lacrime di Chiara". E per il pandoro Balocco c'è chi è disposto a spendere 600 euro

L'acqua, il pandoro, le uova, ma anche le lacrime. Mentre la Ferragni perde consensi sui social e contratti con i brand (Safilo si è già defilato), dopo il caso Balocco, sulle aste on-line i prodotti da lei sponsorizzati schizzano nell'Olimpo delle ricerche. È caccia su eBay al pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni (ma non solo). Nonostante il dolce sia scaduto (ad aprile 2023) si è aperta una vera e propria asta su internet. Con persone che mettono in vendita il prodotto fino a 600 euro (negli scaffali dei supermercati si trovava a 9 euro).

Ferragni, il pandro su eBay a 600 euro

Il prezzo iniziale di 50 euro è lievitato in poche ore, fino a raggiungere la cifra record di 600 euro per pandoro, ma tranquilli c'è anche lo zucchero a velo.

Le uova di pasqua sono introvabili

Dopo la maxi multa dell’Antitrust (per pubblicità ingannevole), gli attacchi del premier, l'arringa di Fedez e le scuse dell'imprenditrice digitale, qualcuno ha pensato bene che fosse arrivato il momento perfetto per vendere il pandoro di Chiara Ferragni del 2022, e non solo. E così hanno fatto: una spolverata alla confezione, una foto e via. Ora si apsetta l'acquirente perfetto. Ma il pandoro non è l'unico prodotto della Ferragni ad essere stato messo in vendita ora a cifre stellari. L'uovo di Pasqua realizzato dall'influencer con Dolci Preziosi nel 2021 e nel 2022 e che rischia di rivelarsi un'altra operazione di beneficenza dubbia è introvabile. Ma non disperate: su eBay c'è chi vende il collarino di cartone che chiudeva la confezione dell'uovo a 8.00 euro.

All'asta anche l'acqua

Ma non finisce qui. Ricordate l'acqua Evian che Chiara Ferragni aveva sponsorizzato? La bottiglia era stata criticata, perché ritenuta brutta esteticamente e per il prezzo (costava 8 euro). Oggi sul sito di aste online rispuntano anche le bottigliette da 0,75. Il costo dopo il pandoro-gate? Si parte dai 60 euro fino ai 600. Ebbene si. Così dice eBay.

Il barattolo di lacrime

E c’è anche chi è andato oltre dopo il video di scuse della "Ferry": sul sito di aste è possibile acquistare un barattolino con le “Lacrime di Chiara Ferragni”, in cui è ritratta una piccola versione dell’influencer che piange, con visone sulle spalle e tacchi a spillo seduta su un tappeto di dollari. Al momento l’offerta è di 6.50 euro. E sono ben 11 al momento le offerte. Insomma, non c'è mai fine al peggio.