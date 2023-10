Fabrizio Corona indagato per diffamazione a mezzo stampa dopo le querele di El Shaarawy e Casale sul caso scommesse

Fabrizio Corona indagato per diffamazione a mezzo stampa sul caso scommesse. La procura di Milano ha iscritto l'ex fotografo dei vip al registro degli indagati nel fascicolo sul tavolo del procuratore capo Marcello Viola e dell'aggiunta Letizia Milani. Corona nelle ultime settimane ha fatto i nomi dei calciatori che sarebbero coinvolti, a vario titolo, in scommesse sportive. Dopo le querele del laziale Nicolò Casale e dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, l'ex fotografo risulta indagato.

Scommesse, la Procura smentisce Corona: «Casale, El Shaarawy e Gatti non sono indagati»

Gli attacchi di Corona ai calciatori

Gli attacchi di Corona sono stati diffusi sul suo profilo Instagram, sul sito di notizie Dillinger e nel programma tv "Striscia la notizia". Contro le accuse entrambi i giocatori si sono rivolti ai propri legali chiedendo di procedere per diffamazione aggravata, ma potrebbero sussistere anche profili di calunnia o di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alle dichiarazioni rese in questura da Corona. «Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica» le parole scritte in una nota (dei giorni scorsi) del legale di Casale, l'avvocato Guido Furgiuele. «Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un'operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz'altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative» erano state le affermazioni sul caso dell'attaccante El Shaarawy tramite i legali, gli avvocati Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo.

El Shaarawy, il gol vittoria e le lacrime

Proprio El Shaarawy, uno dei calciatori tirati in ballo da Corona, ieri in Roma-Monza ha segnato il gol decisivo.

Dopo la rete al 90', che ha regalato i tre punti alla squadra di Mourinho, per il Faraone gioia doppia perché si è scrollato di dosso le accuse degli ultimi giorni.

Prima i suoi legali, poi la società e sabato anche Mourinho lo hanno difeso privatamente e pubblicamente, dando fiducia al calciatore che ad oggi non risulta indagato né dalla procura di Torino né da quella federale. Per questo al triplice fischio l'abbraccio con Lukalu e il pianto, con le lacrime liberatore dopo una settimana vissuta tra fughe di notizie e accuse.