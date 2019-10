Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 15 ottobre 2019

estrazioni d i Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 15 ottobre 2019: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 5 38 45 54 59 65. Numero Jolly 78, Superstar 17. Nessun '6' né '5+' al concorso di oggi del Superenalotto. Realizzati cinque '5' che vincono 37.2577 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del '6' è di 18,8 milioni.









LOTTO, LE RUOTE

BARI 20 82 62 67 48

CAGLIARI 42 54 13 78 4

FIRENZE 41 56 73 50 46

GENOVA 10 84 65 9 71

MILANO 70 80 64 7 49

NAPOLI 48 37 35 73 68

PALERMO 11 54 33 83 27

ROMA 48 30 82 86 37

TORINO 68 21 87 67 66

VENEZIA 21 18 35 5 36

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

5 38 45 54 59 65

Numero Jolly 78

Superstar 17

10ELOTTO, I NUMERI

10 11 13 18 20 21 30 37 41 42 48 54 56 62 68 70 73 80 82 84

Numero Oro 20

Doppio Oro 20 82



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 37.257,10

Punti 4: 542 totalizzano Euro: 402,69

Punti 3: 19.911 totalizzano Euro: 30,11

Punti 2: 313.659 totalizzano Euro: 5,65



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 40.269,00

Punti 3SS: 140 totalizzano Euro: 3.011,00

Punti 2SS: 2.412 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 18.212 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 44.894 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 13.739 totalizzano Euro: 343.475,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 18.800.000,00

