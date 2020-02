Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 13 febbraio. C'è un 5+ da 552mila euro

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 13 febbraio 2020 : ecco tutti i numeri vincenti e le quote disponibili in tempo reale. La combinazione vincente del Superenalotto è 4, 15, 43, 69, 74 e 84, numero Jolly 49, Numero Superstar 36. Per il Superenalotto il jackpot a disposizione per chi indovinerà la sestina vincente sarà di 21,1 milioni di euro: ieri invece il Sivincetutto non ha visto nessun fortunato ad aver indovinato i sei numeri vincenti.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 50 84 43 72 11

CAGLIARI 72 64 73 80 49

FIRENZE 65 72 18 36 89

GENOVA 65 75 77 24 20

MILANO 51 14 69 78 33

NAPOLI 58 47 27 33 20

PALERMO 24 86 77 81 80

ROMA 13 5 88 64 70

TORINO 81 83 26 51 28

VENEZIA 79 32 84 43 26

NAZIONALE 64 74 36 58 83

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

LOTTO E 10ELOTTO, I NUMERI

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.19 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 552.819,62

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 29.767,21

Punti 4: 514 totalizzano Euro: 361,12

Punti 3: 19.686 totalizzano Euro: 28,00

Punti 2: 321.759 totalizzano Euro: 5,28

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 36.112,00

Punti 3SS: 74 totalizzano Euro: 2.800,00

Punti 2SS: 1.453 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.113 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.603 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.148 totalizzano Euro: 328.700,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 22.000.000,00

Ultimo aggiornamento: 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA