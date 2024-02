Eredità Agnelli, si indaga sui conti esteri. «Si cercano cinquecento milioni di euro»

È un lavoro certosino quello che stanno facendo i magistrati torinesi, impegnati nell'inchiesta della procura del capoluogo piemontese che indaga sulla presunta frode fiscale all'interno della famiglia Agnelli-Elkann.

Eredità Agnelli, violata la legge anti-riciclaggio: il dossier a Bankitalia. Perquisiti altri due notai. «Atti anormali»

Il nodo conti esteri

Gli inquirenti infatti sono interessati ai documenti originali, riguardanti tutta la vicenda ereditaria della famiglia. A partire proprio «dall'assenza totale di documenti originali posti alla base della vicenda ereditaria, sin dalla successione», di Giovanni Agnelli. Senza tralasciare lo scambio di mail e altri documenti informatici che erano custoditi nei pc. Parte del materiale avrebbe già permesso alla guardia di finanza di individuare, secondo quanto riportato dal 'Fatto Quotidianò, cinquecento milioni di euro su conti esteri, legati a vecchi depositi di Gianni Agnelli e della vedova Marella. Di questi fondi avrebbe parlato la figlia dell'Avvocato, Margherita Agnelli, che 2022 aveva presentato un esposto, suggerendo violazioni fiscali.

Le accuse

Margherita sostiene che lei e i suoi cinque figli, avuti con il conte russo, residente in Francia, Serge de Pahlen, sarebbero stati esclusi dall'eredità. Da qui una lunga guerra combattuta a colpi di carte bollate e dentro le aule dei tribunali con gli altri figli avuti con Alan Elkann, Lapo, Ginevra e John, quest'ultimo che ora si trova indagato insieme a Giancarlo Ferrero, nelle vesti di commercialista e non come presidente della Juventus, e Urs von Gruenigen, notaio svizzero che ha redatto i testamenti di Marella Caracciolo Agnelli.

L'accordo

Margherita aveva siglato un accordo con la madre, a Ginevra nel 2004, un anno dopo la morte di Gianni Agnelli, in cui la secondogenita dell'Avvocato rinunciava alle partecipazioni nelle società di famiglia, liquidando la quota della società Dicembre, ottenendo in cambio il conferimento di beni per l'equivalente 1,3 miliardi. Marella, morta nel 2019, nell'eredità aveva indicato i tre Elkann e Margherita aveva impugnato i testamenti davanti alle autorità svizzere affermando di essere vittima di un complotto.

L'inchiesta

Dall'inchiesta della procura di Torino al momento le sorprese non sono certe mancate, come ad esempio quelle che sono arrivate dalla consulenza grafologica voluta dai magistrati, in cui si evidenzia che sussiste «la natura ragionevolmente apocrifa delle firme riconducibili a Marella in alcuni documenti».