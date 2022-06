Elena Del Pozzo, il padre: «Martina è un mostro, ma non è pazza. Ha studiato l'omicidio in ogni particolare»

Alessandro Del Pozzo, il padre di Elena, la bambina assassinata dalla madre con una serie di coltellate al collo e alla schiena, ha affidato alla sorella Vanessa le sue prime parole dopo la tragedia. Dopo averla uccisa Martina Patti, la giovane mamma della piccola, ha preso il corpicino della figlia, lo ha messo in dei sacchi neri e lo ha seppellito nel terreno vicino casa. La donna è crollata dopo un'intera notte d'interrogatorio. Ma non ha spiegato il folle gesto né la dinamica esatta dell'omicidio. Appare «assente e distante» dice chi indaga dopo aver ascoltato la donna ammettere di aver assassinato la bambina dopo averla presa martedì scorso all'asilo a Tremestieri Etneo - piccolo comune in provincia di Catania - ed avere simulato il suo rapimento da parte di un commando armato.

LE PAROLE

«Sono distrutto, mi sento un vuoto dentro incolmabile ho sempre promesso a mia figlia che l'avrei tenuta al sicuro come ogni buon padre farebbe, avrei dato la vita al posto suo, l'ho chiesto a Dio, ma non accetta sostituzioni! Non potevo mai e, dico mai, pensare che l'avrei dovuta proteggere proprio da sua madre. Tutti parlano dell'amore della mamma, ma nessuno parla mai dei sacrifici che fa un papà... Martina è un mostro, non meritava una figlia come Elena speciale e unica in tutto! Elena vive! Ogni giorno! Dentro il mio cuore...», ha detto Alessandro.

«Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina?! Un omicidio premeditato e studiato in ogni particolare! I momenti di pazzia sono susseguiti da momenti di lucidità! Non si è nemmeno pentita di aver ucciso la bambina! Bensì ha messo Elena dentro dei sacchi della spazzatura, l'ha sotterrata, si è ripulita e ha ripulito, ha inventato un sequestro creandosi un alibi e ha colpito la sua macchina per inscenare un aggressione! 24 ore di bugie».

Del Pozzo ha rilasciato una dichiarazione affidandola premettendo di «non avere alcuna intenzione di rilasciare un intervista perché sono troppo addolorato da ciò che è successo, ma lo reputo giusto nei confronti di mia figlia». «Amo mia figlia - scrive il padre della bambina - più di ogni altra cosa al mondo. Era uguale a me in tutto e per tutto! Me l'ha uccisa! Me l'ha portata via… non perché non volesse che legasse con la mia compagna, ma perché voleva mettermela contro… le parlava male di me ogni giorno ed Elena me lo veniva a raccontare!! Non ci sarebbe potuta riuscire perché io ed Elena siamo una cosa sola e lei la odiava per questo!!! Ha tentato tanto di parlare male di me fino al giorno che ha capito che non ci sarebbe riuscita e ha studiato come ammazzarla!!! Distruggendo la sua innocente vita…». Secondo Del Pozzo, la donna «ha preso Elena dall'asilo un'ora prima perché già era preparata mentalmente! E questa è una chiara prova di una mente sana in grado di organizzarsi!!! Un suicidio sarebbe stato più plausibile! Elena aveva tutta la vita davanti e tanti traguardi da raggiungere!».

IL DIRIGENTE DELL'ASILO

«Quello che è successo ha dell' inverosimile. Credo che non si possa mai accettare. Lunedì alle 13 Martina è venuta a prendere la bambina, che abbiamo affidata alle mani più sicure con quell'abbraccio che è diventato comune a tutti e che dimostra l'amore che la piccola aveva per la madre». Così Veronica Piazza responsabile della scuola materna di Tremestieri Etneo frequentata da Elena.

«Era una bimba affettuosa, socievole e solare - aggiunge - ogni volta lei abbracciava tutti i suoi familiari. Forse Martina aveva premeditato tutto, ma per noi l'abbraccio tra madre e figlia poche ore prima del delitto non aveva nulla di anormale. Noi - sottolinea la dirigente - vedevamo una famiglia attenta e premurosa. Non sappiamo quello che succede tra le mura di casa. I bambini sono lo specchio di quello che succede. Se qualcosa non fosse andato bene probabilmente Elena lo avrebbe raccontato.