Cyberattacco a Microsoft, violati account email da parte di hacker legati alla Russia

Microsoft è stata vittima di un cyberattacco da parte di hacker legati alla Russia, che sono riusciti a entrare in un numero limitato di account email.

Gli hacker hanno anche scaricato documenti allegati a email. 'Intrusionì, secondo quanto reso noto, anche in mail aziendali di staff della cybersecurity e del team legale. Microsoft ha identificato l'autore dell'attacco «come Midnight Blizzard, l'attore sponsorizzato dallo Stato russo noto anche come Nobelium», fa sapere l'azienda che allo scorso giugno contava circa 221.000 dipendenti. Non è chiaro quanti account siano coinvolti, Microsoft parla di una «percentuale molto piccola». Tutto sarebbe iniziato con un «attacco di password spraying», che l'azienda precisa non essere il risultato di vulnerabilità di prodotti o servizi. Al momento, «non ci sono prove» di «accesso ad ambienti dei clienti, sistemi di produzione, codice sorgente o sistemi Ai».