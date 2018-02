di Mario Bergamini

Il sindaco di Amatrice Pirozzi è indagato per omicidio colposo in relazione al crollo dell'edificio di piazza Sagnotti in cui morirono sette persone la notte del 24 agosto, quando si verificò la prima scossa di terremoto. I feriti furono 11. Si tratta di un ex edificio popolare (realizzato dall'Istituto autonomo case popolari) riscattato dal Comune che aveva fatto lavori di adeguamento poi non portati a termine.Tra gli indagati, oltre a tecnici del Genio civile, c'è anche l'allora geometra comunale e l'allora capo della polizia municipale di Amatrice. A quanto appreso da Il Messaggero tra gli indagati c'è anche l'ingegnere Maurizio Peron, attuale dirigente del settore Urbanistica del Comune di Rieti, all'epoca in servizio al Genio civile.