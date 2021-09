Covid, Zangrillo: «Un solo accesso al giorno in Pronto Soccorso per il virus, ma the show must go on»

«Un accesso al pronto soccorso al giorno, ma the show must go on». È un post polemico quello di Alberto Zangrillo su Twitter: il primario dell'unità operativa di Anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano ha condiviso su Facebook e Twitter uno schema che riassume la situazione del pronto soccorso la scorsa settimana: su 1151 accessi complessivi solo 7 sono stati di pazienti Covid. Si è trattato, inoltre, di codici verdi, quindi casi non gravi, sei erano soggetti non vaccinati.

APPROFONDIMENTI MILANO Zangrillo rilancia: «Con questi dati occupiamoci del 99,5% di... MILANO Zangrillo: «Curare tutti, se capita anche chi ha il... IL PRIMARIO DEL SAN RAFFAELE Zangrillo: «Basta campagna del terrore, pensiamo agli altri...

Covid Lazio, bollettino oggi 26 settembre: 272 nuovi casi positivi (-34) e 6 morti (+4). A Roma città 126 contagi

Covid: dopo giorni tornano a salire i contagi, 15 i nuovi casi

Zangrillo da tempo chiede di tornare a puntare sulla cura delle altre malattie: nel 2020 aveva definito il virus "clinicamente morto", finendo nel mirino quando i contagi sono poi riaumentati. Da settimane, visti i dati in calo, sta proseguendo la sua campagna per la normalizzazione della situazione virus. «Con questi dati occupiamoci del 99,5% di coloro che muoiono di altro e non di Covid», aveva detto recentemente.

1 accesso #COVID19 al giorno in Pronto Soccorso ma “The show must go on”. pic.twitter.com/1Bk5Fp3Mkl — Alberto Zangrillo (@azangrillo) September 26, 2021

Zangrillo rilancia: «Con questi dati occupiamoci del 99,5% di coloro che muoiono d'altro»