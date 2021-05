Il virologo Pregliasco: «Flirt estivi? Mano nella mano sì ma niente baci»

«Flirt estivi? Facciamolo, ma con progressione. È meglio, per tanti motivi». È la raccomandazione tra il serio e l'ironico che arriva da Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano, che all'Adnkronos Salute spiega: «Sì alla stretta di mano che ormai abbiamo imparato a igienizzarci, ma per baci e abbracci aspettiamo ancora un po'». Una prudenza necessaria anche se si è vaccinati, precisa l'esperto. «Io manterrei una certa attenzione comunque, a prescindere - dice Pregliasco - E la mascherina va tenuta anche se si è tra vaccinati, almeno in questo periodo. Poi nelle prossime settimane vedremo».

APPROFONDIMENTI ITALIA Il virologo Pregliasco: «Flirt estivi? Mano nella mano... NORME Matrimoni, nuove regole dal buffet agli invitati. Ristoranti, cinema,... COVID Covid, indice Rt scende a 0.78: tutte le Regioni classificate a... IL TEMA Astrazeneca e Pfizer, mix vaccini funziona. «Risposta... L'EMERGENZA Vaccini, Vaia: «Sì alla seconda dose in vacanza»....

Covid, Pregliasco: «La quarta ondata non ci sarà, avremo solo un lieve aumento dei casi»

Via le mascherine all'aperto ad agosto? «Dico di sì, perché si stanno attuando diverse strategie per arrivare in modo pervasivo a tutti con i vaccini». E se «le dosi arriveranno, visto che ormai la problematica di produzione e distribuzione dovrebbe essere superata rispetto alle prime fasi, questo ci porterà, con un'alta percentuale di vaccinati, a togliere la mascherine probabilmente, come è accaduto negli Usa, all'aperto e ovviamente in spiaggia» ha poi detto Pregliasco. «Mi sarebbe piaciuta una bella moda dell'abbronzatura con la mascherina - ha aggiunto Pregliasco, scherzando su una sua proposta provocatoria - ma mi sono arrivate sui social un sacco di contestazioni quando l'ho proposta».

Vaccino, la ragazza che ha ricevuto 4 dosi Pfizer sta bene. Pregliasco: «Non ci saranno danni»

«Questa settimana abbiamo il primo dato effettivo dopo le riaperture e direi che sta andando bene». Pregliasco ha poi commentato i dati che arrivano dalla Cabina di regia Iss-ministero della Salute sull'andamento di Covid-19, e che aprono a un'Italia tutta gialla come annunciato dal ministro Roberto Speranza. «Speriamo che rimanga così dal punto di vista della progressione - aggiunge l'esperto - e che il colpo di coda da parte del coronavirus davvero non ci sia in seguito, comunque, al maggior numero di contatti che le aperture stanno determinando».