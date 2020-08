Covid, il ristorante Cipriani di Briatore a Montecarlo chiuso per precauzione

Il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Flavio Briatore, è stato chiuso a scopo precauzionale per il rischio di contagi da Coronavirus, dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi. A comunicarlo è la stessa società in una nota pubblicata sul proprio portale. L'annuncio arriva a poche ore dalla notizia del ricovero di Briatore all'ospedale San Raffaele di Milano, perché risultato positivo al Covid19. «Sfortunatamente, un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi al Coronavirus», è scritto nell'annuncio, pubblicato in lingua inglese. Ultimo aggiornamento: 20:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA