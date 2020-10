Lockdown, De Luca: «Bisogna chiudere tutto, non voglio rivedere camion con bare»

Covid Bisogna chiudere tutto, in tutte le regioni, secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che chiede al Governo un lockdown nazionale e specifica che in ogni caso «la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo». É indispensabile, dice il governatore che scandisce in un video pubblico: «Non voglio vedere i camion militari con le salme». «Siamo ancora in tempo, oggi abbiamo una situazione pesante ma non siamo alla tragedia, però siamo a un passo dalla tragedia. Detto in maniera brutalmente chiara, io non voglio trovarmi di fronte qui da noi ai camion militari che portano centinaia di bare di persone decedute». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Non siamo garantiti da nessuno che questo non avvenga, se non dalla nostra responsabilità, dalla correttezza dei nostri comportamenti e anche dalle decisioni che prendiamo da subito, altrimenti quelle immagini che abbiamo visto qualche mese fa sono destinate a riprodursi e ad entrare nella nostra vita in maniera drammatica», ha aggiunto De Luca.

«I dati attuali sul contagio - dice - rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. É necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo».

La Campania ha già approvato il coprifuoco e da oggi vige un'ordinanza che blocca anche la circolazione tra le province per chi è residente in regione (chi non è residente può invece cambiare provincia).

Covid Campania, De Luca firma l'ordinanza sul coprifuoco: stop agli spostamenti dalle 23 alle 5

Cosa stanno valutando le altre regioni

Anche il presidente del Piemonte sta meditando l'approvazione del coprifuoco. «Dopo l'ultima ordinanza valuteremo i risultati. Coprifuoco anche in Piemonte? È un'ipotesi, dobbiamo analizzare i numeri insieme ai sindaci e al Ministero della Salute e oggi daremo una valutazione definitiva». Lo ha detto il governatore Alberto Cirio nella trasmissione 'Un giorno da pecorà su Rai Radio 1.

