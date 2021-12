Covid, Brusaferro (Iss): «Curva epidemica in crescita, in Italia 11 casi di Omicron e 6,5 milioni di non vaccinati»

Covid in Italia, Omicron e pandemia. Che succede? «Siamo ancora in una situazione epidemica. La curva è in crescita e l'incidenza settimanale, a ieri sera, è pari a 173 casi ogni 100mila abitanti». Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, in audizione in Commissione Affari costituzionali della Camera sul decreto che ha introdotto il Super green pass e l'obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative. Brusaferro ha fatto sapere che nel nostro Paese al momento ci sono «11 casi» confermati della variante Omicron.

In Italia «ci sono ancora 6,5 milioni di persone sopra i 12 anni d'età, che non hanno cominciato il ciclo vaccinale, non hanno fatto nemmeno una dose. Molte di questi sono in fascia lavorativa, fra i 30 e i 60 anni. Le coperture più basse si registrano in particolare fra i 30 e i 49 anni, la fascia d'età caratterizzata da una maggior circolazione del virus», ha proseguito Brusaferro. «Questo 10% circa di popolazione è un numero significativo, che favorisce la circolazione virale», sottolinea Brusaferro. «Il dato positivo viceversa è che fra gli over 80 sta crescendo la somministrazione della terza dose, il 57%» ha fatto il richiamo.

«Per quanto riguarda l'occupazione posti letto, abbiamo una crescita che aumenta di circa un punto percentuale a settimana a livello nazionale» e «continua crescere anche in terapia intensiva», ha spiegato poi. Così come «un Rt intorno a 1,2 - stasera o domani avremo dati più aggiornati ma quelli preliminari mostrano che ci manteniamo su questa tendenza - indica che siamo ancora in una situazione di crescita della circolazione».