Covid Italia, bollettino oggi 8 giugno 2021: 1.896 nuovi casi e 102 morti, tasso di positività per la prima volta sotto l'1%

Covid Italia, il bollettino di oggi 8 giugno 2021. Sono 102 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 65). I positivi sono stati 1.896, in lieve aumento rispetto ai 1.273 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività al Covid è sceso per la prima volta da diversi mesi solo la soglia dell'1%: secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute, è oggi allo 0,8% (ieri era dell'1,5%). Sono 220.917 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 84.567. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (145), il Lazio (108) e la Toscana (84).

Sono 688 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 71 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 17 (ieri erano stati 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.685, in calo di 225 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 283). In isolamento domiciliare ci sono 176.353 persone, in calo di 6.431 rispetto a ieri.