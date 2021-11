Covid e influenza, come distinguere i sintomi: quanti e quali sono (e la perdita d'olfatto sta sparendo)

Qualche linea di febbre e il naso che cola, un dolore alle ossa o un forte mal di testa. L’influenza sta arrivando e quest’anno, a differenza del 2020, si farà sentire ma sarà difficile, decisamente complicato, distinguerla dal Covid. Tutto inizia spesso con un raffreddore, poi arriva la febbre e i dolori articolari, muscolari e la stanchezza. Si tratta influenza, non c’è dubbio: o forse no? Potrebbe trattarsi infatti anche di Covid: i sintomi purtroppo sono gli stessi. Non si può neanche più contare sulla madre di tutte le prove: la perdita del gusto e dell’olfatto, visto che con le varianti questi sintomi così particolari e riconoscibili sono andati sparendo.

APPROFONDIMENTI SALUTE Pregliasco: «Influenza? In Italia previsti dai 4 ai 6 milioni... IL FOCUS Il Covid ha fatto 5 milioni di morti, ma la Spagnola fu 5 volte... L'EMERGENZA Pregliasco: mini zone-rosse contro la risalita dei contagi.... SALUTE Vaccino anti influenzale in farmacia IL FOCUS Virus sinciziale, boom di contagi fra i bambini: ecco i sintomi.... IL FOCUS Vaccino ai bambini 5-11 anni. Bassetti: «Così scuole...

Questa somiglianza tra influenza e Covid, purtroppo, non fa che complicare le diagnosi e l’intervento tempestivo del tracciamento. Mai sottovalutare quindi i sintomi: l’unica certezza, infatti, può arrivare solo dal tampone.

Quando potrebbe essere influenza o simili influenza

«Se ci si trova alle prese con un solo sintomo come raffreddore o mal di gola. Oppure solo febbriciattola – spiega Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano – potrebbe essere un normale sintomo para influenzale di quelli che, soprattutto in questa fase iniziale, già in passato venivano confusi con l’influenza vera e propria. Quindi tra Covid, influenza a similinfluenzali è possibile fare confusione. In linea di massima direi che con un solo sintomo, vale a dire solo febbre o solo naso chiuso, non dovrebbe trattarsi di Covid, potrebbe esser influenza ma la certezza non c’è: l’unica sicurezza arriva dal tampone». Con il vaccino anti-influenzale ci si mette al riparo dall’influenza ma anche in questo caso non è possibile escludere alcuna possibilità: il vaccino contro l’influenza, infatti, non evita i virus paraifluenzali che si potrebbero comunque manifestare.

Quando potrebbe essere Covid

In caso di più sintomi influenzali, quindi, conviene prenotare un tampone per capire di cosa si tratta. «Soprattutto poi se si tratta di sintomi respiratori – spiega Pregliasco – comunque conviene ragionare per fattori di rischio: se si vive con persone anziane, con famigliari a rischio o se si tratta di un bambino che frequenta la scuola, è meglio fare il tampone per sapere come comportarsi». La necessità di controllare i bambini nasce dal fatto che con un positivo, non vaccinato al di sotto dei 12 anni, la classe deve essere interamente monitorata e, a catena, le famiglie devono essere allertate.