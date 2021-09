Covid, Aifa autorizza tre nuovi farmaci. Burioni: «Buona notizia, più armi per curare pazienti gravi»

L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha reso disponibili i medicinali anakinra, baricitinib e sarilumab per il trattamento del Covid-19. Lo rende noto la stessa Aifa. Nella riunione straordinaria del 23 settembre 2021, la Commissione Tecnico Scientifica (Cts) di Aifa, si spiega in una nota, ha valutato le nuove evidenze che si sono rese disponibili all'utilizzo per il trattamento del Covid-19 di anakinra, baricitinib e sarilumab, farmaci immunomodulanti, attualmente autorizzati per altre indicazioni.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Terza dose del vaccino al via ad ottobre: ecco chi la farà,... ROMA Distanziamento, più capienza per cinema e teatri, e nodo... USA Biden, terza dose di vaccino in diretta: chiude gli occhi per il... VIDEO Speranza: «Negli ultimi giorni aumento significativo di prime...

Terza dose del vaccino al via ad ottobre: ecco chi la farà, quando e dove

Covid, i tre nuovi farmaci autorizzati da Aifa

I tre farmaci, pur avendo proprie specificità, afferma l'Aifa, «si aggiungono al tocilizumab nel trattamento di soggetti ospedalizzati con Covid-19 con polmonite ingravescente sottoposti a vari livelli di supporto con ossigenoterapia». Tale decisione, basata sulle evidenze di letteratura recentemente pubblicate, allarga il numero di opzioni terapeutiche e nello stesso tempo consente di evitare che l'eventuale carenza di tocilizumab o di uno di questi tre farmaci possa avere un impatto negativo sulle possibilità di cura. Nella riunione del 28 settembre 2021, il CdA di Aifa ha approvato l'inserimento dei tre farmaci anakinra, baricitinib e sarilumab nell'elenco della L.648/96, che consente la copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Burioni: «Buone notizie!»

Il virologo Roberto Burioni, docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta la decisione dell'Aifa su Twitter: «Buone notizie: altre armi per curare i casi più gravi di Covid-19 disponibili anche nel nostro paese».