Governo diretta, Fico avvia le consultazioni: si parte alle 16 con M5S, poi Pd, Iv e LeU

Il Capo dello Stato ha conferito ieri sera il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per verificare la possibilità di formare un governo sostenuto dalla stessa maggioranza che appoggiava il Conte bis. Fico incontrerà i gruppi parlamentari a partire dal M5s alle 16 a Montecitorio. Poi vedrà in rapida successione Pd, Iv e LeU. Il presidente della Camera ha tempo fino a martedì. Intanto circolano i nomi delle personalità che potrebbero essere incaricate se sfumasse definitivamente l'opzione Conte ter. Si va da Marta ​​​​​​​Cartabia, Mario Draghi, Carlo Cottarelli.

Il centrodestra ieri dopo aver ribadito la richiesta di elezioni anticipate, durante le consultazioni col Capo dello Stato, avrebbe esaminato anche l'ipotesi di un incarico esplorativo. Ecco perché Lega, FdI e Fi avrebbero definito «sorprendente» che questo incarico non andasse alla seconda carica dello Stato, la Presidente del Senato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con Elisabetta Casellati, per informarla sull'evoluzione della crisi.

Il calendario delle consultazioni che avvierà oggi pomeriggio il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico:

ore 16 - Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 17.20 - Gruppi Parlamentari «Partito Democratico» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 18.40 - Gruppi Parlamentari «Italia Viva - PSI» del Senato della Repubblica e «Italia Viva» della Camera

dei deputati

ore 20 - Gruppo Parlamentare «Liberi e Uguali» della Camera dei deputati.

Domenica 31 gennaio:

ore 10 - Gruppo parlamentare «Europeisti - MAIE - Centro Democratico» del Senato della Repubblica

ore 11.20 - Gruppo Parlamentare «Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)» del Senato della Repubblica

ore 12.40 - Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati limitatamente alle Componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all'estero-Psi; Minoranze linguistiche;

ore 14 - Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza.

Conte deluso, fino all’ultimo certo di ricevere l’incarico. E in Cdm l’incubo elezioni

Ore 12.40 Toti: sulle riforme pronti a collaborare. «Credo si vada verso un Conte Ter, con gli stessi attori e un campo simile, quindi il centrodestra unito resta all'opposizione. Al Paese però servono riforme e per questo siamo pronti a collaborare in Parlamento». Lo afferma in un post sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

