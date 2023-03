Civitanova Marche, piazzale intitolato a Toro Seduto (dopo la battuta su Anna Frank): lo scherno diventa realtà

Una battuta - dal retrugusto di sclacinato benaltrismo - è diventatà realtà. La giunta di Civitanova Marche, comune della provincia di Macerata, ha infatti intitolato un piazzale a Toro Seduto a seguito di uno scherno lanciato per rispondere alla richiesta delle opposizioni di intitolare una strada ad Anna Frank.

Hitler con la maglia della Roma, gli adesivi choc nella Capitale. Gualtieri: «​Uno sfregio inaccettabile»

La delibera

Nel 2018, durante una seduta consiliare, si era acceso un intenso dibattito sulla toponomastica della città. L’allora vicesindaco e oggi presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, rispondendo all richiesta del Pd di intitolare una via ad Anna Frank, simbolo dell’Olocausto, disse che si sarebbe dovuto intervenire per ricordare tutti i genocidi della storia e a quel punto propose di intitolare una strada per il celebre nativo americano, capo tribù dei Sioux Hunkpapa. Ed ecco che a seguito di una delibera, il ricordo di quest'ultimo sarà collocato nella zona del Tirassegno di Civitanova Alta, una strada sotto la palestra, mentre alla giovane ragazza simbolo della Shoah vengono assegnati i giardini di via Goito, a San Marone.