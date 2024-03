Chico Forti, quando torna in Italia? Nordio: «Il prima possibile». Roberto Salis: «C'è speranza per Ilaria»

«Il rientro in Italia di Chico Forti è un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all'autorevole impegno in prima persona del Presidente Giorgia Meloni. I miei uffici lavoreranno per ottemperare, nel più breve tempo possibile, a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del Ministero della Giustizia e di cui avevo parlato con l'Attorney general, M. Garland, nella visita a novembre presso il Department of Justice di Washington». Così in una nota il ministro della giustizia Carlo Nordio.

Chico Forti sarà trasferito in Italia dopo 24 anni di carcere negli Usa. La premier: «Lo avevamo promesso»

Nordio: «Chico Forti in Italia al più presto»

«Auspichiamo che anche tutti gli altri passaggi, che chiamano in causa tra l'altro le autorità giudiziarie, si possano compiere nel più breve tempo possibile per consentire a Forti di continuare a scontare nel suo Paese, vicino ai suoi affetti, la pena», conclude Nordio.

Roberto Salis: «Speranza per Ilaria»

«Sono contento per lui, mi pare un'ottima notizia. Un italiano che risolve il suo problema è una notizia positiva che fa ben sperare». Così Roberto Salis, padre di Ilaria detenuta da oltre un anno a Budapest, ha commentato con l'Ansa il trasferimento di Chico Forti dagli Stati Uniti a un carcere italiano per finire di scontare la sua pena.

«Io sono del parere che i famosi 2500 casi di italiani detenuti all'estero debbano essere affrontati tutti, caso per caso - prosegue il padre della 39enne - Per cui concentrandosi caso per caso su quelli più urgenti e più gravi, prestando la massima attenzione, si possono ottenere dei risultati come è successo nel caso di Chico Forti».

«Io credo che l'Italia abbia la storia, il trascorso e il nome per poter essere rispettata in giro per il mondo, possiamo e dobbiamo essere uno stato che si fa rispettare», ha concluso.

Conte: «Complimenti al governo»

«Complimenti al Governo per Chico Forti. Complimenti alla nostra filiera diplomatica, all'ambasciatrice Zappia in particolare. Hanno lavorato bene, su questo complimenti». Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a margine di un evento elettorale a Pescara.