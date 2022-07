Centaurus, primo caso in Italia della sottovariante. «Rischio che sia più contagiosa»

La sottovariante Centaurus è arrivata in Italia. Una sequenza riconducibile alla sotto-variante Centaurus (Covid BA.2.75), è infatti stata registrata in Italia nel campionamento 11-17 luglio. A darne la notizia è l'ISS - Istituto Superiore di Sanità nelle schede di aggiornamento epidemiologico e monitoraggio del rischio.

Omicron 5 ancora dominante

Al momento però l'ondata italiana rimane guidata dalla variante Omicron 5, che resta dominante. Nel periodo 18-24 luglio BA.5 è stata presente nell'86% dei casi in Italia, seguita da BA.4 (11.6%), BA.2 (1.6%) e BA.1 (0.8%).

Centaurus cosa è la nuova variante

Centaurus è la nuova variante del Covid (Omicron BA.2.75) emersa per la prima volta in India a maggio e attualmente identificata in diversi paesi, anche europei. Da allora la paura degli scienziati è che possa essere più contagiosa e causare nuove ondate, come quella attuale di Omicron 5. «Sembra aggirare più facilmente le difese costruite contro SARS-CoV-2 attraverso piccole modifiche specifiche», ha affermato l'istituto di sanità olandese. Al momento non ci sono prove che suggeriscano che sia più probabile che causi malattie gravi.

Con Centaurus, i casi in India sono quadruplicati in un mese tra maggio e giugno. Antoine Flahault, direttore dell'Istituto di salute globale dell'Università di Ginevra, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che la diffusione di BA.2.75 in India indicava che potrebbe essere più trasmissibile della sottovariante BA.5 Omicron, che ha guidato le onde in Europa e gli Stati Uniti.

L'origine del nome

Il soprannome del ceppo secondario è stato inventato su Twitter, dal nome di una costellazione di stelle che rappresenta un centauro, una creatura mitologica greca che è metà umana e metà cavallo.

