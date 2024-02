Cecchi Gori dimesso dall'ospedale: è tornato a casa. Rita Rusic e il figlio Mario sempre accanto a lui durante il ricovero

Vittorio Cecchi Gori è stato dimesso oggi dal reparto di riabilitazione geriatrica del Policlinico Gemelli a Roma, dove era stato ricoverato per problemi respiratori il 14 febbraio scorso, ed è tornato a casa ai Parioli, assistito dal suo cameriere personale.

Il ricovero

Le sue condizioni sono migliorate nel giro di una settimana e hanno permesso di trasferirlo nel reparto di riabilitazione geriatrica dell'ospedale, dove e rimasto sotto osservazione per qualche giorno, per verificare se ci fossero le condizioni per mandarlo a casa. Era stata proprio Rita Rusic ad allertare i medici perché il produttore aveva accusato battiti cardiaci molto bassi. Così era stato predisposto un ricovero per accertamenti. Ma una volta in ospedale Cecchi Gori aveva avuto una crisi respiratoria che aveva costretto i medici a trasferirlo in terapia intensiva.

La malattia

Negli ultimi tempi la sua salute era peggiorata. Da poco gli è stata negata la grazia e così il produttore è agli arresti domiciliari nella sua casa dei Parioli, dopo la condanna della Cassazione a otto anni e mezzo per bancarotta fraudolenta per il fallimento della Safin Cinematografica, vicenda per cui aveva già passato quattro mesi agli arresti nel 2008. A fine gennaio 2022 Cecchi Gori era stato ricoverato, sempre al Gemelli. «Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto e ne sono guarito» aveva detto in quella occasione. Nel settembre 2019 era stato operato d'urgenza per una peritonite al Gemelli, dove era stato già in degenza anche nel 2017 per un ictus.