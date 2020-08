Meteo, caldo africano: oggi bollino rosso in 14 città. Attesi 45 gradi in Sardegna

Caldo africano, oggi il giorno più rovente. Giornata da bollino rosso e massima allerta per il caldo in Italia. A preoccupare sono le tempertature previste in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. In Sardegna previsto un record di 45 gradi, dopo i 42 superati a Iglesias. Da domenica si attende qualche diminuzione. E da lunedì temperature in picchiata.

Caldo killer: morti due operai a Pordenone e Bologna dopo ore di lavoro sotto il sole

Ultimo aggiornamento: 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA