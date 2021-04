Prima sorpresa: le differenze sono minime scorrendo il foglio illustrativo dei vaccini anti Covid Pfizer, AstraZeneca (entrambi già in uso in Italia) e JnJ che sta per sbarcare nel nostro Paese (il 20 aprile dovrebbe partire la somministrazione nella farmacie di Roma e del Lazio). Seconda sorpresa: gli eventi avversi sono divisi in base alla frequenza con la quale si sono manifestati e, non solo AstraZeneca precisa che si deve rcordare a chi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati