Bollette, la stangata per cittadini e imprese è arrivata. Da domani scattano gli aumenti del 30% sull'elettricità e del 14% su quelle gas. Un aggravio da circa 300 euro in più a famiglia, che poteva arrivare anche al doppio se il governo Draghi non fosse intervenuto con un decreto ad hoc per calmierare i rialzi ed azzerarli per le fasce sociali e i nuclei familiari più poveri. Nel quarto trimestre (ottobre-dicembre), più precisamente,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati