Berlusconi, Boldi e Razzi “rimbalzati” alla camera ardente ad Arcore. «Non possiamo farvi entrare»

L'attore Massimo Boldi e l'ex senatore Antonio Razzi sono stati “rimbalzati”, ieri, all'ingresso della camera ardente di Silvio Berlusconi ad Arcore. «Non possiamo farvi entrare», ha detto a entrambi la security davanti i cancelli di Villa San Martino.

La camera ardente è stata riservata, infatti, ai familiari e a pochi amici selezionati della famiglia Berlusconi. Razzi è oggi presente ai funerali di Stato in piazza Duomo.

Berlusconi, Emilio Fede fa rivelazioni choc: «Fatte cose vergognose contro lui, presto farò i nomi. Funerali? Ci andrò e vorrei sedermi al suo fianco»

Razzi: «Berlusconi l'unico ad abbracciarmi»

L'ex senatore ha commentato: «Silvio Berlusconi è stato un grande statista. Tutto quello che ha toccato è diventato oro. Magari fossero tutti come lui i politici... Con me è sempre stato gentile. Da lassù sono convinto mi sta guardando». Poi ha aggiunto: «È stato l'unico che mi ha abbracciato e mi ha detto "benvenuto nella famiglia"».

Il ricordo di Massimo Boldi

Ieri, ad Arcore, Massimo Boldi ha ricordato Berlusconi ai microfoni dei cronisti: «Vengo a Villa San Martino, così come sono venuto tante altre volte, per divertirci e cercare di cancellare tutto ciò che non si voleva sentire. In questi ultimi tempi - ha commentato l'attore - effettivamente lui aveva bisogno di essere sostenuto e amato». Adesso «lo vado a trovare come se fosse ancora qui. Di lui ho tantissimi ricordi - ha aggiunto - ci siamo conosciuti nel 1977, già facevo cabaret. Piano piano sono entrato a Telealtomilanese e poi a canale 5».