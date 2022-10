Covid, Bassetti: «Stop alla quarantena per i positivi. Portogallo e Australia hanno già tolto l'obbligo»

Stop alla quarantena per chi è positivo al Covid. «Il rigorosissimo Portogallo, ma anche l'Australia prima, ha tolto l'obbligo della quarantena per i positivi al Covid - afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova -. Io spero che questi due paesi siano da esempio anche per il nostro. È arrivo il momento di considerare il Covid come le altre malattie infettive per cui non c'è l'obbligo per legge dell'isolamento a casa. Chi ha sintomi deve stare a casa ma non è che se esce, magari con una mascherina Ffp2, viene sanzionato».

Mascherine anti Covid: da oggi sono facoltative su treni, bus e metro. Dove restano obbligatorie

Quarta dose, il consiglio di Burioni

«Mi sono vaccinato con la quarta dose. Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio farsi trovare con una protezione supplementare, garantita da tutti i vaccini disponibili. La quarta dose funziona«. Così il virologo Roberto Burioni in un tweet.