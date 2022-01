Omicron e Covid, Bassetti: «Fuori dalla pandemia in primavera. No quarantena con booster»

La fine della pandemia di Covid è dietro l'angolo. Il virologo Matteo Bassetti ne è sicuro: «Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori» ha detto a "Un giorno da pecora", su Radio Rai 1. Il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha aggiunto che «potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati».

Bassetti, fine pandemia in primavera

«Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato» ha aggiunto Matteo Bassetti. Il virologo ha provato a fare una previsione anche sull'andamento dei contagi: «Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato». Poi ha detto la sua sulla questione quarantena: «E' una stupidaggine per chi ha tre dosi di vaccino. Se avessi dovuta farla per ogni contatto avuto sarei dovuto rimanere in casa da febbraio scorso» ha chiosato.