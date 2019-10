ieri si è sentita male in classe ed è morta questa mattina. Secondo alcune testimonianze la piccola sarebbe stata soffocata da un boccone di mozzarella. Sul posto nell'istituto di via Kennedy 58, a Monterotondo, è intervenuto il 118.

Quando i sanitari sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica la piccola non respirava. Le sono state praticate le manovre di rianimazione e ventilazione assistita. La bimba è stata trasportata per essere stabilizzata all'ospedale di Monterotondo e poi trasferita con elicottero al Gemelli dove è arrivata in condizioni disperate e successivamente è morta intorno alle 10 di questa mattina. Disposta l'autopsia sul corpo della piccola.