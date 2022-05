Attacco hacker russi a siti italiani: colpiti anche quelli della Difesa e del Senato

Siti italiani sotto attacco degli hacker russi. L'aggressione è stata rivendicata dal collettivo russo "Killnet" e ha colpito alcuni tra i siti governativi italiani tra cui quello del Senato e quello della Difesa, irraggiungibili sul web. Secondo quanto si apprende non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma starebbe rendendo complicato l'accesso ai diversi siti. «Bad Gateway. The proxy server received an invalid response from an upstream server» il messaggio sul sito del Senato. «Sito in manutenzione, ci scusiamo per il disagio»

APPROFONDIMENTI IL CASO Russia, messaggio contro la guerra appare sulla tv satellitare mentre... ECONOMIA Attacchi hacker, 2021 da record L'AVVERTIMENTO Cina minacciata da Anonymous: «Non fate stupidaggini a... MONDO Cina-Russia-Usa: la lotta per il potere si sposta a Oriente

Su Telegram il collettivo ha pubblicato una serie di indirizzi che sarebbero stati violati, con l'indicazione attacco all'Italia». Nell'elenco compaiono, oltre a Senato e Difesa, Scuola alti studi di Lucca, Istituto superiore di Sanità, Banca Compass, Infomedix (una società di servizi alle aziende) e l'Aci.