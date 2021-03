Astrazeneca, autopsia sul prof di Biella: infarto improvviso, nessun segno che riconduca al vaccino

Sembrerebbe esser stato un problema cardiaco improvviso la causa della morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccino AstraZeneca. Durante l'autopsia, secondo le prime informazioni, non sarebbe emerso nessun segno che permetta di collegare la sua morte alla vaccinazione.

AstraZeneca, Ema: «Il rapporto tra rischi e benefici resta positivo: 30 casi di trombosi su quasi 5 milioni di vaccinati».

Il vaccino somministrato sabato al 57enne di Biella faceva parte del lotto, contenente circa 500mila dosi, ABV5811, sospeso per precauzione dalla Regione Piemonte. Secondo quanto dichiarato dalla moglie Simona Riussi, l'uomo avrebbe iniziato a stare male circa quattordici ore dopo la somministrazione. «Era in perfetta salute: non soffriva di cuore o altro» ha detto la donna. «Aveva i globuli rossi nel sangue più piccoli della norma, ma non era una condizione legata all’anemia mediterranea. E lo aveva comunque segnalato quando si è presentato a fare il vaccino. Aveva anche fatto il tampone molecolare pochi giorni prima ed era negativo».

Prof morto a Biella dopo il vaccino Astrazeneca, la moglie: «Era in perfetta salute, ma io dico che bisogna vaccinarsi»

