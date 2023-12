È considerata una delle ragioni principali del passo di lumaca con cui procedono le opere pubbliche in Italia: la paura della firma di amministratori e dirigenti comunali. È la cosiddetta “burocrazia difensiva”, quella che induce ad evitare di mettere il proprio nome in calce ad atti di spesa e ad appalti, nel timore di finire sotto processo con i relativi danni economici e anche reputazionali che ne conseguono. Ma ora per i dirigenti degli enti locali, impegnati in prima linea anche nella realizzazione delle opere del Pnrr, arriva una prima concreta misura per indurli ad accelerare le procedure e a non fuggire di fronte agli atti da firmare. È contenuta nella bozza di contratto che, molto probabilmente, sarà firmata oggi dall’Aran e dai sindacati e potrebbe rivelarsi una piccola svolta. E che si potrebbe sintetizzare in un semplice inciso: l’avvocato gratis. Oggi, per quanto possa sembrare strano, i dirigenti che finiscono sotto processo per atti assunti nelle loro mansioni, sono costretti a pagarsi di tasca propria sia il legale che i consulenti tecnici per difendersi dalle accuse. Ed è una delle cause della “fuga dalla firma”, che spinge molti di loro a lasciare nei cassetti atti che sarebbero invece necessari per sbloccare opere e investimenti pubblici. L’articolo 24 della bozza di contratto prevede il «patrocinio legale» a carico delle amministrazioni. Queste ultime dovranno farsi carico «di ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio, ivi inclusi», dice la norma, «gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari». Se il dirigente preferisce scegliersi un legale di sua fiducia, avrà comunque diritto a un rimborso delle spese. Ma nel caso in cui il dirigente fosse condannato con una sentenza passata in giudicato, l’amministrazione dovrà farsi rimborsare dallo stesso tutta la cifra spesa per la sua difesa. E nella direzione di accelerare gli investimenti va anche un’altra novità del contratto: tra gli obiettivi che daranno diritto ai premi, entrerà anche il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse legate alla retribuzione di risultato al raggiungimento di uno o più obiettivi «direttamente collegati a benefici concreti e verificabili per la collettività o per l’utenza, anche in correlazione con l’attuazione di misure pianificate nel Pnrr». Nonostante infatti la rimodulazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza approva nei giorni scorsi dall’Unione europea, e che ha dirottato una fetta dei fondi gestiti dai Comuni su altri obiettivi, la quota di spesa in mano ai sindaci e alle amministrazioni locali resta consistente. Non solo. Il premio dovrà essere maggiorato tra il 25 e il 30 per cento per i dirigenti “migliori”, le cosiddette eccellenze, quelle che nelle valutazioni avranno i punteggi maggiori.

LE CIFRE

Per quanto riguarda invece la parte economica, per i dirigenti comunali, lo stipendio tabellare sarà aumentato di 135 euro lordi mensili retroattivamente dal primo gennaio del 2021 (per il 2020 si otterranno invece 120 euro e 101 euro per il 2019). A questa cifra andranno sommati altri 60 euro mensili, sempre lordi, come aumento della retribuzione di posizione. Anche in questo caso l’aumento scatterà retroattivamente dal 2021 (mentre per il 2020 saranno corrisposti arretrati per 36 euro lordi mensili). Per i dirigenti degli enti locali poi, arrivano altre due novità. La prima è lo smart working. La prestazione lavorativa potrà essere erogata in parte in presenza e in parte da remoto. La seconda è il “mentoring”. I dirigenti con oltre 15 anni di anzianità potranno affiancare i neo assunti per “insegnargli” tutti i segreti del mestiere.