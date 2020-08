Amatrice, Mattarella: «Dopo sisma ricostruzione ancora incompiuta». Abitanti a Conte: «Solo promesse»

«Nonostante tanti sforzi impegnativi, l'opera di ricostruzione dei paesi distrutti - da quel sisma e da quelli che vi hanno fatto seguito in breve tempo- è incompiuta e procede con fatica, tra molte difficoltà anche di natura burocratica. Nello spirito di solidarietà, fondamento della nostra Costituzione, la Repubblica - in tutte le sue istituzioni, territoriali e di settore - deve considerare prioritaria la sorte dei concittadini più sfortunati colpiti da calamità naturali, recuperando, a tutti i livelli, determinazione ed efficienza». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del messaggio inviato in occasione del quarto anniversario del terremoto che colpì l'Italia Centrale.

Ad Amatrice anche il premier Giuseppe Conte Il premier Giuseppe Conte è arrivato al campo di calcio di Amatrice per la cerimonia di commemorazione del quarto anniversario del terremoto del Centro Italia. E il premier ha toccato subito con mano l'amarezza degli amatriciani, che non hanno riempito i posti previsti per la platea. Una volta entrato nel campo di calcio il premier si è avvicinato ad una delle residenti di Amatrice. «Siamo amareggiati, ci sono solo promesse, solo promesse», ha protestato la donna parlando con Conte e chiedendo un incontro «vis a vis» con il capo del governo. «Ne parliamo dopo la cerimonia signora, ne parliamo a casa sua», ha risposto Conte. Alla cerimonia sono presenti anche il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il commissario al sisma Giovanni Legnini e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. In questi minuti ha avuto inizio la messa di commemorazione.