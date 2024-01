18App, carta Cultura Giovani e del merito: requisiti e acquisti possibili con i 500 euro (cumulabili) dei nuovi bonus. Via dal 31 gennaio

18App addio. Definitivamente. Dal 2024, per la precisione dal 31 gennaio, nuova veste per i bonus cultura dedicato ai più givani. La 18App va definitivamente in soffitta, sostituita da due nuove "card": la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Si tratta di due tipi di contributo, da 500 euro l'uno, cumulabili, che prenderanno forma a partitre dalla fine del mese.

Dopo il via libera del Garante della privacy, il 16 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dm 225/2023 che regola l’attuazione della misura.

E stazbilisce le modalità per l'accesso agli incentivi.

Carta cultura giovani, requisiti

L'importo dei 500 euro della "Cultura giovani", erogati su un’apposita carta elettronica, è erogato a chi abbia determinati requisiti. Bisogna ovviamente essere residenti in Italia. Se stranieri è richiesto il regolare permesso di soggiorno. Ne hanno diritto coloro che hanno compiuto i 18 anni nell’anno precedente a quello di erogazione del contributo. Nel 2024, quindi, ne beneficiano i nati nel 2005.

Condizione sine qua non è il reddito. La carta è assegnata solo ai neo maggiorenni che appartengono a un nucleo familiare con Isee non superiore a 35 mila euro. Nel momento in cui se ne fa richiesta, quindi, è necessario che sia stato richiesto il nuovo Isee 2024.

Come e quando fare domanda

Per ottenere il voucher da 500 euro bisogna innanzututto registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata realizzata dal ministero della Cultura. Occorre dunque possedere credenziali Spid o Cie (Carta d’identità elettronica). Le domande si possono presentare a partire dal 31 gennaio (fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato compiuto il 18esimo anno di età.

Cosa acquistare

Di seguito l'elenco degli acquisti possibili con il voucher. Si può spendere sia nei negozi sia per acquisti online:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

libri;

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

musica;

prodotti dell’editoria audiovisiva;

biglietti musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di danza;

corsi di lingua straniera.

Non si possono invece acquistare con la carta videogiochi, videocorsi diversi da quelli di musica, teatro, danza, lingua straniera, abbonamenti per l’accesso alle piattaforme streaming.

Come spendere i soldi

I 500 euro possono essere spesi fino al 31 dicembre dell’anno di registrazione. Le somme non spese vanno perse. Dopo aver effettuato il primo accesso alla piattaforma (non ancora online) si possono generare dei buoni spesa - inserendo i dati richiesti - da spendere presso un esercente autorizzato, ovviamente per i soli acquisti consentiti indicati nel suddetto elenco. Il buono, che può essere anche stampato, dovrà essere speso esclusivamente dal titolare della Carta. Solo se il buono spesa generato viene effettivamente speso ci sarà la variazione dell’importo disponibile nel portafoglio elettronico.

Carta del Merito, cos'è

La Carta del Merito è riservata a coloro che hanno conseguito il massimo dei voti, 100/100, all’esame di maturità. E' una novità esclusiva per i nati nel 2005. Anche questa carta è del valore massimo di 500 euro. Consente di fare le stesse tipologie di acquisto della Cultura Giovani.