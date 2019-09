Virginia Saba e la Rai: la foto della fidanzata di Di Maio scatena le malelingue

di Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un momento di sbandamento e di riciclo nell'universo. La stagione rosso-gialla spiazza molti (quelli che stavano salendo sul carro del vincitore salvinista) e spinge altri a sottolineare legami importanti e in linea con la nuova fase. E così, in diverse redazioni Rai, ci si diverte per esempio a guardare e a commentare, chi spiritosamente e chi con malizia sproporzionata rispetto alla vicenda, il selfie che immortala la caporedattrice della sede sarda del telegiornale, Anna Piras, insieme a, giornalista sarda a sua volta ma soprattutto onnipresente fidanzata di Luigi Di Maio «Bella amica... e tante altre cose.... tutte belle...». Più il cuoricino rosso. Così scrive la Piras su Facebook. Qualcuno suo social contesta politicamente il selfie - e c'è pure una citazione letteraria da Grazia Deledda: «Canne al vento» - ma l'amicizia è amicizia e in Rai come si sa l'amicizia è tutto.