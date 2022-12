Striscia, Tapiro d'oro al governatore della Lombardia Fontana: «Riscaldamenti a 26 gradi, 7 oltre il limite»

Dopo il Tapiro d’oro consegnato ieri al sindaco di Milano Beppe Sala - che si è battuto per tenere i riscaldamenti bassi quando invece a palazzo Marino ci sono oltre 25 gradi - questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli persevera e consegna un altro Tapiro d’oro, sempre per ragioni “climatiche”, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Tapiro d'oro al governatore Fontana

In un piano di Palazzo Lombardia, infatti, la temperatura registrata tocca addirittura i 26 gradi: 7 sopra al limite stabilito dal Ministero della transizione ecologica. «La rilevazione riguarda un piano in cui probabilmente c’è qualcosa che non funziona. Adesso faremo intervenire i tecnici», ha dichiarato Fontana. Poi, rivolgendosi all’inviato di Striscia, ha aggiunto: «Vada lei negli uffici a dire a tutti i miei dipendenti di non lamentarsi perché fa freddo».