Berlusconi: «​Salvini nel Ppe non è questione all’ordine del giorno»

di Mario Ajello

Salvini nel Ppe non è questione all’ordine del giorno

. Con i suoi Silvio Berlusconi parla così e non sembra scaldarsi affatto, anzi parrebbe contrario, a quella marcia di avvicinamento della Lega ai popolari europei di cui si parla ovunque, dentro e fuori dal centrodestra, e anche nella Lega.Lo schema sarebbe quello di Matteo Salvini come Orban, ossia un sovranista in casa Ppe , un estremista che per motivi di convenienza in chiave futuro governo - se mai al governo tornerà - ha bisogno di avvicinarsi a una famiglia politica che dà presentabilità e garantisce un rapporto con i vertici Ue non di tipo conflittuale come quello che il capo del Carroccio ha sempre avuto. Il problema non è soltanto la quantità di insulti che Salvini ha riversato in questi anni sui popolari tedeschi e sulla classe dirigente europea di estrazione democristiana e non è neppure, forse, la totale avversione che prova per lui Angela Merkel. Il problema è che Berlusconi non pare affatto disposto a garantire per Salvini e ad aiutarlo in questo eventuale cammino verso il Ppe.Si metterebbe nella casa europea, dove Silvio ha ancora il suo spazio, un ospite ingombrante, lo stesso che lo ha oscurato in Italia. E oltretutto, con Salvini in casa, non potrebbe Berlusconi svolgere quel ruolo che ha deciso di giocare: fare lui stesso da tramite tra Ppe e “sovranisti responsabili”. Tra i quali inserisce Salvini, ma lasciandolo fuori dalla porta dell’euro-partitone centrista.