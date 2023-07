Santanchè, caso Visibilia: ministro vincola per creditori villa in Centro a Milano

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha vincolato la sua villa in centro a Milano per garantire i debitori di Visibilia srl le cui vicende societarie sono al centro di un'inchiesta della Procura di Milano.

Santanchè, sì all'odg che impone sanzioni a Visibilia. La ministra: «Hanno fatto bene». Il Pd: «La scaricano». Il governo: «Massima fiducia»

Santanché e il caso Visibilia

Secondo quanto riferito ciò è accaduto con un atto notarile del 23 maggio scorso che si evince dal piano di ristrutturazione del debito presentato in Tribunale. «Il presente vincolo di destinazione - è scritto nell'atto riportato dal quotidiano - è finalizzato a garantire solo tre debiti della ristrutturazione, ossia il debito verso Prelios credit servicing spa, quale mandatario di Kerdos Spv srl, quello verso Visibilia Editrice srl; e infine il debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate». Il valore della villa, 642 metri quadrati, divisa in più livelli, è stimato in circa sei milioni di euro.

Salvini: assoluta fiducia nei colleghi

«Ho un assoluta fiducia nei colleghi e viviamo in un Paese dove si è innocenti fino a prova contraria». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Radio anch'io rispondendo ad una domanda sul caso Santanchè. «Ho subito anche io sulle mie spalle situazioni del genere, poi è emerso che non c'era nulla», ha detto.