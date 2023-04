Sangiuliano, lettera ai direttori generali del ministero: «In ferie per il ponte del 25 aprile? Il 15 agosto pranzo di lavoro da me»

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha scritto una lettera, riportata da Dagospia, ai direttori generali del ministero per "richiamarli" all'ordine. Il motivo? Le ferie prese per godersi il ponte del 25 aprile. Secondo il ministro sarebbero proprio questi i giorni chiave dove dovrebbe essere garantita la loro presenza. E per questo ha lanciato una provocazione invitandoli ad un pranzo di lavoro per Ferragosto.

La lettera di Sangiuliano

«Gentili Direttori - ha scritto Sangiuliano - ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso la Festa della Liberazione. Fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, vi faccio osservare che la peculiarità del nostro Ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni. Per capirci, è come se le Forze dell'Ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive. Con l'occasione, vi preannuncio che il 15 agosto p.v., alle ore 13.00, siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro. È gradita l'occasione - ha concluso - per porgere cordiali saluti».