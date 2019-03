Salvini incontra Rami: «Sinistra lo ha usato. Cittadinanza? Non mi ha convinto Di Maio»

«Accolgo i consigli di tutti, ma in questo caso mi sono convinto da solo, prendendomi il tempo necessario per dire sì a ragion veduta e non a capocchia», ha detto oggi il vicepremier leghista.





Rami saluta in campo la Nazionale: «È il giorno più bello della mia vita» Foto



«Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica», ha aggiunto il ministro dell'interno che oggi al Viminale ha incontrato anche i carabinieri intervenuti a San Donato Milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suè stata fatta «una battaglia politica» e «non è vero che mi ha convinto» a concedergli la cittadinanza. Lo ha detto il ministro dell'internodopo aver incontrato il ragazzino eroe del bus dirottato a San Donato Milanese , insieme ai suoi compagni. Ieri Di Maio si era intestato il merito di aver fatto cambiare idea a Salvini, inizialmente contrario a dare la cittadinanza a Rami.