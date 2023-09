Salvini, minacce di morte sui social. Lui: «Paura no, querela sì»

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini fa sapere di essere stato vittima di minacce di morte sui social e annuncia querele. «Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì», scrive Salvini su Facebook, pubblicando una combo con la sua foto e uno screenshot in cui si leggono le parole inviategli da un utente. «Minacce di morte? Nessuna paura», è la scritta che appare evidenziata nell'immagine.

La solidarietà da La Russa e Calderoli

«Ogni volta che un rappresentante del popolo subisce una minaccia di morte è una sconfitta per tutti, in primis per le istituzioni rappresentate - ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli -.

Spiace anche oggi dover commentare l'ennesima minaccia di morte, plurima in questo caso, indirizzata al vice premier e ministro Matteo Salvini, con tanto di specifica "so dove è casa tua". Esprimo una doppia solidarietà e vicinanza, una istituzionale a Salvini da ministro a ministro, e una personale, da amico e da leghista che conosce e stima Matteo da tre decenni. L'ho già detto e mi ripeto: stiamo assistendo ad un escalation pericolosa, inquietante, che spero non sia sottovalutata da nessuno».

«Condanno fermamente le gravi minacce di morte indirizzate al senatore e vicepremier Matteo Salvini. A lui giunga la mia sincera vicinanza». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

La Lega: vergognose minacce continue

«Vergognose e inaccettabili le ennesime minacce di morte rivolte a Matteo Salvini, da troppo tempo bersaglio di insulti e diffamazioni. Ci aspettiamo una ferma condanna di questa nuova violenza verbale da parte di tutte le forze politiche e un atto di responsabilità da parte di chi, anche tra i commentatori o gli oppositori, si sente libero di poter passare il segno con vergognosi attacchi personali alzando il tiro dello scontro». Lo dichiarano in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.