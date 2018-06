Scamarcio applaude Salvini: «Ho votato per questo governo, Matteo non è razzista»

Salvini avverte Saviano: «La scorta? Sono soldi degli italiani, lui è spesso all'estero»

In queste settimaneha diviso l'opinione pubblica per il modo in cui ha gestito la questione. Dallo star systemspezza una lancia in suo favore e svela di aver votato uno traentrambi al governo.Tra gli attori più popolari del momento, interprete nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, Scamarcio è stato intervistato asu Rai Radio1, e ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovo governo M5S-Lega. «Chiusura dei porti è una semplificazione, non diciamo cose che non sono corrette. C'è stata una presa di posizione dell'Italia che ha prodotto due incontri bilaterali con Francia e Germania. Non sono d'accordo sul fatto che Malta, primo porto che avrebbe dovuto accogliere quella nave, poi non l'abbia accolta». E sull'Aquarius: «Non è che non l'abbiamo accolta, sono stati protetti e garantiti. Abbiamo sollevato un problema anche verso altri stati europei».Sulle accuse didifende il vice premier e ministro dell'Interno: «Non sono assolutamente d'accordo con chi semplifica dicendo che questo sia un governo razzista. A tutti i pensatori di sinistra che si fanno abbindolare dalla stampa mainstream dico che all'interno di questo governo ci sono persone che hanno sempre votato a sinistra, che sono degli intellettuali, e che si sono candidati con Lega e M5S. Questo è un governo che ingloba anche una larga parte di pensiero nazionalista nel senso più nobile nel termine».