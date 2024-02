Scontri a Pisa, Mattarella sente Piantedosi: «Le forze dell'ordine siano autorevoli, senza manganelli»

Scontri a Pisa. «Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni.

Scontri a Pisa, cosa succede

Lo stesso ministro dell'Interno Piantedosi incontrerà lunedì i leader di Cgil, Cisl e Uil dopo le polemiche sugli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti avvenuti a Pisa e Firenze durante i cortei degli studenti per la fine dei bombardamenti a Gaza. La richiesta era venuta dal segretario della Cgil Landini: «Ciò che è accaduto è inaccettabile, va garantito a tutti il diritto a manifestare. Quando questo non avviene si mette in discussione la democrazia», ha detto al flashmob in Campidoglio per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia.