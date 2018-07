Partito Democratico, riparte il circuito delle Feste de L'Unità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva l'estate e, puntuale, riprende la stagione delle feste dell'Unità. «Sarà un anno importante il 2018,dopo la sconfitta elettorale e la formazione del governo gialloverde, dirigenti, militanti e simpatizzanti si ritroveranno per fare il punto della situazione e per ripartire», spiega Democratica, il quotidiano on line del Pd, tracciando le linee guida di questa stagione per un appuntamento che si celebra ormai da oltre mezzo secolo ogni estate.Il format delle Feste, previste in tutta Italia, resta lo stesso: politica, dibattiti, presentazione di libri, cultura, musica, eventi, spettacoli e cibo. In moltissime località, i volontari sono già al lavoro per gli allestimenti e in alcune zone stand, gazebo e strutture sono già pronte e le feste hanno già preso il via. Come al Mugello, che ha bruciato tutti e ha dato il via alle danze giovedì scorso (e fino al 15 luglio) ampliando la tradizionale offerta con novità come il beach volley e il beach tennis.Le articolazioni locali del Pd hanno già messo ovunque in agenda le date delle feste. A Livorno, i dem hanno dato appuntamento alla rotonda dell'Ardenza dal 4 al 19 agosto. Nel bolognese già definito tutto il programma delle festelocali, da Marzabotto a Casalecchio. Qualche giorno fa, Matteo Orfini ha tagliato il nastro delle feste di Rovigo e Verona. Il presidente dem ha anche lanciato una proposta per rivedere la formula, con tanto di hashtag #giùdal palco.L'evento stagionale sarà, ovviamente, rappresentato dalla festa nazionale che quest'anno si terrà a Ravenna dal 24 agosto al 10 settembre. Il programma politico è ancora in via di definizione, ma alcuni eventi di spettacolo sono stati già annunciati. Tra gli altri, Fausto Leali il 26 agosto, Caparezza il 28 agosto, lo show di Raul Cremona il 1 settembre, Cristina D'Avena il 7 settembre, Modena city ramblers l'8 settembre, Dik Dik il 9 settembre.