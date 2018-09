ll governo giallo-verde mette la fiducia sul decreto Milleproroghe e i deputati del Pd per protesta occupano l'aula di Montecitorio. Un folto numero di deputati dem ha occupato l'emiciclo della Camera e alcuni di loro si sono seduti sui banchi del governo. Il Pd, come Fi e Fdi, mette in dubbio la legittimità dell'atto, dato che la fiducia è stata autorizzata dal Consiglio dei ministri del 24 luglio, prima che il decreto fosse firmato dal presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



Inizierà domani alle 12,40 nell'Aula della Camera la chiama dei deputati per la fiducia. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo. Non è invece stata fissata una data per il voto finale sul decreto, che seguirà all'esame degli ordini del giorno, vista l'assenza di una intesa tra maggioranza e opposizioni, che annunciano la presentazione di centinaia di ordini del giorno per praticare l'ostruzionismo. La seduta di domani inizierà alle 11,15 con le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi, cui seguirà l'appello nominale dei deputati. Le opposizioni nella capigruppo, così come precedentemente in Aula, hanno posto dubbi sulla legittimità dell'apposizione della questione di fiducia. Per questo non è stato raggiunto un accordo sulla tempistica della discussione degli ordini del giorno e quindi sul voto finale al decreto. Il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, ha detto ai cronisti che i Dem presenteranno «molti ordini del giorno».

