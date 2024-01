Meloni contro Schlein, chi ospiterà il confronto tv? La replica di Vespa a SkyTg24 (e le preferenze delle due leader)

La premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di ieri ha accettato di partecipare ad un confronto televisivo con la segretaria del Pd Elly Schlein. La sfida all'orizzonte però non è soltanto tra le due leader, ma anche tra quale emittente televisiva la spunterà nell'ospitarle in occasione del dibattito. La domanda durante la conferenza stampa è arrivata dal giornalista di SkyTg24, che ha chiesto alla premier la sua disponibilità ad un confronto politico con Schlein.

E la risposta di Meloni è stata positiva. Ora quindi resta solo da decidere dove.

Meloni-Schlein, lungo duello sino alle Europee: quali i rischi (e i possibili vantaggi) per entrambe. Il confronto in tv

Sfida tra SkyTg24 e la Rai di Vespa

Anche Bruno Vespa, a quanto pare alcune settimane fa, aveva già rivolto alle due la stessa proposta. Il giornalista Rai infatti ha subito ha affermato: «Noi un secondo dopo che Elly Schlein aveva proposto il confronto tv con Giorgia Meloni siamo stati i primi a contattare entrambe per realizzarlo. Poi la scelta spetta a loro». Una scelta che a modo suo potrebbe avere una valenza da non sottovalutare. SkyTg24, nel ribadire la propria disponibilità a ospitare il duello, in una nota sottolinea che «la coincidenza di avere la prima presidente del Consiglio e la leader del principale partito di opposizione entrambe donne offre lo spunto per affrontare anche i temi legati alla gender equality». Un'occasione che pochi si farebbero scappare. «Sky TG24 è da sempre la casa del confronto» ha commentato il direttore della testata all news Giuseppe De Bellis, "li ha sempre ospitati sin dalla sua nascita, ogni volta che i protagonisti della politica hanno manifestato la volontà di farli».

I precedenti di Bruno Vespa

Dall'altra parte c'è Bruno Vespa che di ospitate importanti ne ha già fatte, ultima proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima di Natale. Del resto il salotto del giornalista Rai è spesso stato teatro di numerosi match a due prima delle elezioni: ad esempio il confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini nel 2019, e più indietro nel tempo i duelli pre-elettorali tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi nel 2006 e nel 1996.

Dopo le dichiarazioni di De Bellis, Vespa ne commenta il contenuto: «Ho letto il comunicato del direttore De Bellis e mi pare corretto. Nel senso che dice: Meloni e Schlein sono disponibili al confronto e Sky è disponibile ad ospitarlo. Ma non dice altro». Dunque il duello (assolutamente pacifico) è anche Rai vs Sky che se la giocheranno per ospitare l'evento che di certo non ha molti precedenti. In casa Mediaset per ora tutto tace ma chissà se una proposta per avere le due donne arriverà anche da loro, anche solo per non rimanere in panchina a guardare i competitors giocare.

Le preferenze

Non rimane che aspettare di capire su chi ricadrà la scelta, anche a seconda delle preferenze delle due protagoniste. Giorgia Meloni potrebbe accettare l'invito di Sky o tornare da Vespa, Elly Schlein secondo alcuni rumors preferirebbe la piattaforma all-news di Sky, ma tutto resta ancora da decidere. Le comunicazioni tra i rispettivi staff sembrano essere già iniziate e la risposta definitiva potrebbe arrivare presto. E chissà che di confronti, alla fine, non ne vedremo più di uno.