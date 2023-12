Meloni alla recita di Natale della figlia nonostante l'influenza, presente anche Giambruno (ma seduto distante)

Giorgia Meloni presente alla recita di Natale della figlia Ginevra.

La premier, nonostante l'attacco influenzale che l'ha costretta a rinunciare a tutti gli impegni istituzionali di questa settimana, non è voluta mancare allo spettacolo organizzato nella scuola della sua bambina. Il sito Dagospia ha pubblicato alcune foto che mostrano Meloni seduta fra i banchi insieme agli altri genitori.

Meloni e Giambruno alla recita della figlia Ginevra

La presidente del Consiglio era in prima fila e indossava un piumino bianco. Presente anche l'ex compagno Andrea Giambruno, che nelle immagini diffuse dal portale specializzato in gossip siede molto distante dalla premier.

Il tampone negativo e gli impegni annullati

Dopo aver assistito alla recita Meloni, già costipata, si è sentita poco bene e ha deciso di farsi un tampone, che è risultato negativo. La presidente del Consiglio avrebbe quindi chiamato il suo staff per comunicare l'esito dell'esame e confrontarsi sulla conferma o meno degli appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Dopo un breve consulto la premier ha preferito annullare la conferenza stampa di fine anno, in programma domani: i suoi stretti collaboratori le hanno suggerito intanto di non partecipare oggi al saluto al Colle con le più alte cariche dello Stato e di rinviare il briefing con la stampa per evitare che venisse "cancellato" all'ultimo minuto sempre a causa del malessere dovuto allo stato influenzale.