Maddalena Corvaglia contro il governo: «Non fai lo scontrino? Vai in carcere. E i clandestini in albergo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

se la prende con ilbis. La ex velina bionda ha pubblicato su Instagram le sue perplessità in tema di. Su questo ultimo punto, la showgirl sembra avere una visione totalmente agli antipodi rispetto a quella di Elisabetta Canalis , sua amica storiaca ( anche se ultimamente si parla di crisi ).La, in una story su Instagram, ha scritto: «Qualcosa non torna. Manovra: se non fai lo scontrino finisci in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in abergo». La sua posizione è chiara: no alla manovra economica e no alla riapertura dei porti.Almeno in fatto di immigrazione, la posizione di Elisabetta Canalis sembra essere totalmente opposta. La velina mora, che vive a Los Angeles, ha accolto in casa sua una famiglia delle Bahamas che aveva perso tutto in seguito al tifone che ha seminato morte e distruzione sull'isola.